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Среда, 21.10.2020
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Под Киевом пытались похитить дочь блогера Алены Лоран ради выкупа в 200 тысяч долларов: первые подробности

Под Киевом пытались похитить дочь блогера Алены Лоран ради выкупа в 200 тысяч долларов: первые подробности
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram - Алена Лоран
На Киещине пытались похитить дочь популярной блогерши.

У популярной блогерши Алены Лоран похитили дочь, с требованием выкупа в 200 тыс долларов.

Об этом проинформировали в Офисе Генерального прокурора. 

По предварительной информации, 21 октября 2020 на территории Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды.

Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тыс долларов США, лиц, причастных к похищению задержан. Ребенка вернули родителям.

С целью разоблачения преступной деятельности правоохранители провели обыски в домовладениях и транспортных средствах участников этой организованной группы.

Фото с места задержания:

задержание

задержание группировки

Досудебное расследование продолжается, остальные детали уточняются.

Сама же Алена Лоран выложила на своей странице в Instagram пост с намеком на похищение.

 

Также сообщалось, что позже в сториз Лоран подтвердила, что пытались похитить ее дочь. Она подписала документ о неразглашении, но позже пообещала рассказать об этой истории подробнее.

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Похищение, Алена Лоран.

Автор:

Телеграф
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