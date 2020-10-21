Под Киевом пытались похитить дочь блогера Алены Лоран ради выкупа в 200 тысяч долларов: первые подробности

На Киещине пытались похитить дочь популярной блогерши.

У популярной блогерши Алены Лоран похитили дочь, с требованием выкупа в 200 тыс долларов.

Об этом проинформировали в Офисе Генерального прокурора.

По предварительной информации, 21 октября 2020 на территории Святошинского района Киевской области участники организованной группы похитили шестилетнюю дочь блогера и ведущей одного из украинских телеканалов с целью дальнейшего получения материальной выгоды.

Совершение преступления происходило под контролем правоохранителей. Во время передачи 150 тыс долларов США, лиц, причастных к похищению задержан. Ребенка вернули родителям.

С целью разоблачения преступной деятельности правоохранители провели обыски в домовладениях и транспортных средствах участников этой организованной группы.

Фото с места задержания:

Досудебное расследование продолжается, остальные детали уточняются.

Сама же Алена Лоран выложила на своей странице в Instagram пост с намеком на похищение.

Также сообщалось, что позже в сториз Лоран подтвердила, что пытались похитить ее дочь. Она подписала документ о неразглашении, но позже пообещала рассказать об этой истории подробнее.

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