Под Одессой подорвали авто с бизнесменом: фото и видео с места покушения

Неподалеку от села Курган под Одессой у автозаправки было совершено покушение на бизнесмена, кандидата в районные депутаты от "Батьківщини" Андрея Бабенко. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали.
Об этом сообщили в управлении полиции в Одесской области.
Было предоставлено видео с места происшествия:
По предварительным данным, в результате взрыва был поврежден автомобиль кандидата, в то время как сам Бабенко получил ранение головы и сейчас готовится к операции.
На фото с места инцидента, которые опубликовало издание Думская, видно, как побило автомобиль. На снимках запечатлен и пострадавший Бабенко.
Также появились кадры самого устройства, спровоцировавшего взрыв.
"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", - рассказал об инциденте помощник Бабенко.
Видео с места происшествия:
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