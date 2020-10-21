Под Одессой подорвали авто с бизнесменом: фото и видео с места покушения

Утром 21 октября в Одесской области неизвестные совершили покушение на кандидата в депутаты.

Неподалеку от села Курган под Одессой у автозаправки было совершено покушение на бизнесмена, кандидата в районные депутаты от "Батьківщини" Андрея Бабенко. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали.

Об этом сообщили в управлении полиции в Одесской области.

Было предоставлено видео с места происшествия:

По предварительным данным, в результате взрыва был поврежден автомобиль кандидата, в то время как сам Бабенко получил ранение головы и сейчас готовится к операции.

На фото с места инцидента, которые опубликовало издание Думская, видно, как побило автомобиль. На снимках запечатлен и пострадавший Бабенко.

Также появились кадры самого устройства, спровоцировавшего взрыв.