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Под Одессой подорвали авто с бизнесменом: фото и видео с места покушения

Под Одессой подорвали авто с бизнесменом: фото и видео с места покушения
15:42 Сегодня Телеграф Фото: od.npu.gov.ua
Утром 21 октября в Одесской области неизвестные совершили покушение на кандидата в депутаты.

Неподалеку от села Курган под Одессой у автозаправки  было совершено покушение на бизнесмена, кандидата в районные депутаты от "Батьківщини" Андрея Бабенко. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали.

Об этом сообщили в управлении полиции в Одесской области.

Было предоставлено видео с места происшествия:

По предварительным данным, в результате взрыва был поврежден автомобиль кандидата, в то время как сам Бабенко получил ранение головы и сейчас готовится к операции.

На фото с места инцидента, которые опубликовало издание Думская, видно, как побило автомобиль. На снимках запечатлен и пострадавший Бабенко.

авто

машина

Также появились кадры самого устройства, спровоцировавшего взрыв.

взрывчатка

взрывоустройство

автомобиль Бабенко

"Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало осколками, там были и куски металла, и шарики", - рассказал об инциденте помощник Бабенко.

Видео с места происшествия:

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Все по теме:

Одесса, Выборы, Покушение, Одесская область, подрыв, Андрей Бабенко.

Автор:

Телеграф
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