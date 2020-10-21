Считает себя ведьмой: кто такая Алена Лоран, у которой пытались украсть ребенка под Киевом

Блогер Алена Лоран, у которой накануне пытались похитить дочь, активно ведет страницу в Instagram и подробно рассказывает о своей жизни.
Настоящее имя Лоран - Дюрцкая Елена. Она родилась в 1989 году в городе Мелитополь.
Карьера
Выпустила книгу "Алиса в страНЕ чудес. Болтовня брюнетки". Первая книга посвящена возлюбленному, который стал безответной и роковой любовью ее жизни.
На данный момент работает над второй книгой.
Популярность
Лоран была ведущей рубрик "Showtime" и "Звездный Casual" на интернет-телевидении SEE.UA.
Также она принимала участие в телешоу "Богиня шопинга", "Панянки-селянки" на телеканале ТЕТ и других.
Часто была приглашенным гостем во многих ток-шоу. Ведет активную светскую жизнь.
Лоран называет себя "ведьмой" и якобы занимается "черной магией". Об этом свидетельствуют данные на одной из ее страниц в Instagram.
Лоран и ее муж Артур воспитывают троих детей. 12 октября 2020 года она родила мальчика, которого назвали Адамом. Дочь Лоран зовут Габриэлла, а старшего сына - Лев.
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Адам Артурович 12.10.20 59 см 3600 кг . Все остальное напишу позже
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