Лукашенко выдал «сенсацию» о центре спецслужб США в Киеве

В пятницу 20 ноября непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о якобы обнаружении разведкой центров спецслужб США в Киеве и Варшаве.

Об этом он сообщил во время своего обращения.

По его словам, США создали свой центр спецслужб в Киеве. Все данные были получены совместной работой белорусских и российских разведывательных миссий.

"Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - отметил Лукашенко, говоря о центре спецслужб.

В то же время он подчеркнул, что сейчас используя интернет, современные технологии, "качают всю планету". Они якобы вмешались в выборы в Беларуси и теперь стараются помешать самому Лукашенко.

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