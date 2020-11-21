Путин продлил санкции против Запада и в тот же день призвал мир отказаться от такой политики

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил санкции в отношении стран, которые ввели антироссийские ограничения, до 31 декабря 2021 года.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г.", - говорится в сообщении.

При этом во время выступления на саммите G20 Путин призвал "страны отказаться от протекционизма и санкционной политики".

В сети возмутились такой "двуличной позиции" российского лидера.

Руслан Благой отметил: "Крым, Донбасс, Абхазию, Осетию, Приднестровье верни законным владельцам, а потом уже умоляй. Твои крокодильи слезы только всех смешат".

Отметим, в 2014 году в связи с ситуацией в Украине Европейский союз и ряд стран, включая США, Канаду, Австралию, Японию, Швейцарию, Новую Зеландию, Исландию, начали вводить санкции в отношении России. В частности, появились санкционные списки российских физических и юридических лиц.