СМИ: на саммите ЕС будут будут продлены санкции против РФ

Главы государств и правительств стран ЕС намерены в четверг дать согласие на продление санкций против России, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.
Эти санкции - одна из тем, которые вынесены на рассмотрение участников стартующего 12 декабря саммита ЕС. Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых должен был истечь 31 января 2020 года. Этот пакет санкций обычно продлевают на полгода.
Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.
Экономические санкции включают:
Напомним, 10 декабря в Брюсселе представители Европейского Союза и Украины обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя.