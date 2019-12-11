ЕС и Украина обсудили санкции против РФ из-за оккупации Крыма

Новости Украины:10 декабря в Брюсселе представители Европейского Союза и Украины обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

Представители Европейского Союза и Украины обсудили санкционные политику относительно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает Европейская служба внешних связей.

"10 декабря 2019 года в Брюсселе Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Это была седьмая такая встреча", - говорится в сообщении.

В этой связи подчеркивается, что представители ЕС и Украины "представили обновленную информацию об их соответствующей политике относительно Крыма и Севастополя, в том числе об ограничительных мерах".

Также обсуждались вопросы о ситуации с правами человека и безопасностью на Крымском полуострове. Участники встречи рассмотрели взаимодействие на международной арене и вопросы международного права.

"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Россией Крымского полуострова. Он остается настроенным полностью воплотить свою политику непризнания", - под черкнули в ЕС.

Во встрече приняли участие высокие должностные лица из Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии и представители украинской власти.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность всем государствам, которые поддержали одобрение Генеральной Ассамблеей ООН усиленной резолюции.