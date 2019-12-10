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"Крымская резолюция": МИД благодарно мировому сообществу за поддержку

"Крымская резолюция": МИД благодарно мировому сообществу за поддержку
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД Украины выражает благодарность за позицию ООН во время голосования по "крымской резолюции".

Министерство иностранных дел Украины выразило благодарность всем государствам, которые поддержали одобрение Генеральной Ассамблеей ООН усиленной резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

"Резолюция показала глубокое беспокойство международного сообщества продолжающимися действиями РФ по милитаризации Крымского полуострова, среди прочего, размещением вооружения и военной техники, способных нести ядерное оружие, и проведением незаконных военных учений. Такие действия угрожают стабильности в Черноморском регионе и за его пределами, а также будут иметь негативные долгосрочные экологические последствия ", - говорится в комментарии МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что обновленная резолюция является важной составляющей усилий Украины с деоккупации временно оккупированных территорий Украины, а также восстановления безопасности и стабильности в регионе Черного и Азовского морей.

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Как сообщалось, Генеральная ассамблея ООН 9 декабря приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

В поддержку резолюции проголосовали 63 страны, против – 19, среди них РФ, Беларусь, Сербия, Китай, Армения, Куба, Кыргызстан, КНДР, Венесуэла и Сирия. 66 стран воздержались.

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МИД, ООН, Генассамблея ООН.
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