Нет победителей и проигравших: в Кремле прокомментировали встречу в "нормандском формате"

Новости Украины:Дмитрий Песков говорит, что победителей и проигрышных по итогам "нормандского саммита нет, поскольку цель саммита - разблокировать процесс переговоров.

В Кремле считают неуместным говорить о победителях и проигравших по итогам встречи в "нормандском формате".

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, не уместно говорить, кто был победителем, а кто был проигравшем на этом саммите, потому что все преследовали одну цель - возобновить работу "нормандского формата" после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поиску урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - отметил он.

Напомним, в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.