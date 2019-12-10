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Нормандский формат: Аваков рассказал о компромиссе по вопросу границы

Нормандский формат: Аваков рассказал о компромиссе по вопросу границы
09:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО.

Правоохранительные органы Украины могут зайти на оккупированные территории Донбасса, когда их покинут незаконные вооруженные формирования. Тогда возможно совместное патрулирование с "представителями территориальных общин".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков по итогам "нормандского саммита", передает "Громадське".

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: "Я же вам сказал - территориальных общин" (на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла о "громадах", - ред.).

По словам министра, это очень тяжелый переходный период, который продлится полгода, "но мы готовы пройти". "Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

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Он также допустил, что Украина может согласиться на компромисс в отношении контроля над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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Полиция, Донбасс, Арсен Аваков, Нормандский формат, ОРДЛО.
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