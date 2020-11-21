Лифт с застрявшей в нем женщиной сорвался вниз во время спасательной операции: видео ЧП в России

В российском городе Курчатов, что в Курской области, сорвался лифт, пока из него доставали застрявших людей.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash, который поделился кадрами произошедшего.

"В грузовом лифте оказались заперты 5 человек — двое взрослых и трое детей. Связь не работала, диспетчер ответил не сразу. Когда сотрудник управляющей компании "Курчатов парк" оказался на месте, люди попытались выбраться из лифта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что лифт застрял между первым и вторым этажом.

Детей и девушку смогли вытащить из кабины. Последняя женщина выйти наружу не успела, в этот момент лифт сорвался.

"Скорую ждали долго, сейчас пострадавшая в реанимации", - говорится в сообщении.

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