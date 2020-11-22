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Свежая карта, как сейчас выглядит Нагорный Карабах

Свежая карта, как сейчас выглядит Нагорный Карабах
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение, согласно которому Баку получит значительные территории Нагорного Карабаха, которые он не мог контролировать де-юре после окончившейся в 1994 году Карабахской войны.

Sputnik Армения показал, как будет выглядеть карта в Нагорном Карабахе после "перекройки" территорий.

Согласно трехстороннему соглашению армянской стороне переходит 3 170 кмтерритории: 

  • Мартакертский район (большая часть)

  • Аскеранский район (большая часть)

  • Шушинский район (большая часть)

  • Степанакерт 

  • Мартунинский район (часть)

Азербайджан получит 4 564 км2 территории:

  • Кельджабарский район

  • Агдамский район

  • Лачинский район

+ 3 716 км2 было потеряно в ходе боев:

  • Села Талыш, Мадагиз

  • Город Шуши

  • Гадрут, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатли 

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Отметим, что Глава МИД РФ Сергей Лавров провел раздельные встречи со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Главной темой переговоров стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе, а именно реализация договоренностей о прекращении огня и создании условий для урегулирования конфликта.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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