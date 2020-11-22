Свежая карта, как сейчас выглядит Нагорный Карабах

Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение, согласно которому Баку получит значительные территории Нагорного Карабаха, которые он не мог контролировать де-юре после окончившейся в 1994 году Карабахской войны.
Sputnik Армения показал, как будет выглядеть карта в Нагорном Карабахе после "перекройки" территорий.
Согласно трехстороннему соглашению армянской стороне переходит 3 170 км2 территории:
Мартакертский район (большая часть)
Аскеранский район (большая часть)
Шушинский район (большая часть)
Степанакерт
Мартунинский район (часть)
Азербайджан получит 4 564 км2 территории:
Кельджабарский район
Агдамский район
Лачинский район
+ 3 716 км2 было потеряно в ходе боев:
Села Талыш, Мадагиз
Город Шуши
Гадрут, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатли
Отметим, что Глава МИД РФ Сергей Лавров провел раздельные встречи со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Главной темой переговоров стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе, а именно реализация договоренностей о прекращении огня и создании условий для урегулирования конфликта.