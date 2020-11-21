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Армянские танки идут в Баку: трофеи Азербайджана в войне за Карабах попали на фото

Армянские танки идут в Баку: трофеи Азербайджана в войне за Карабах попали на фото
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Война в Нагорном Карабахе подходит к концу. Азербайджан получил свой главный трофей - вернул под контроль этот регион. Кроме того, азербайджанской армии удалось захватить часть техники противника.

В сети появились снимки, на которых захваченную армянскую военную технику переправляют поездами в столицу Азербайджана Баку.

Отмечается, что азербайджанскими войсками были захвачены около 500 единиц техники во время Второй карабахской войны.

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Один из пользователей Twitter написал: "Когда армяне сказали, что если война будет, азербайджанский народ увидит наши танки в Баку. Похоже, они не лгали".

Напомним, что в Баку сообщили о том, что подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район. Таким образом, Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному трехстороннему мирному договору по Нагорному Карабаху.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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