Армянские танки идут в Баку: трофеи Азербайджана в войне за Карабах попали на фото

Война в Нагорном Карабахе подходит к концу. Азербайджан получил свой главный трофей - вернул под контроль этот регион. Кроме того, азербайджанской армии удалось захватить часть техники противника.

В сети появились снимки, на которых захваченную армянскую военную технику переправляют поездами в столицу Азербайджана Баку.

Captured Armenian military equipment are being transported to the capital city of Baku in Azerbaijan by trains.

Around 500 pieces of equipment were captured by Azerbaijan forces during the Second Karabakh War. pic.twitter.com/dt2EScuEUr

— CaucasusWarReport (@Caucasuswar) November 20, 2020