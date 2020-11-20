Азербайджанские военные вошли в Агдамский район: что сейчас происходит в Нагорном Карабахе

Подразделения азербайджанской армии 20 ноября вошли в Агдамский район. Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному трехстороннему мирному договору по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября", - сказано в сообщении.

Так выглядит карта Нагорного Карабаха по состоянию на 20 ноября 2020 года

Напомним, 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а до 1 декабря - Лачинский район.