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Останемся у разбитого корыта: военный эксперт назвал единственный способ избежать судьбы Армении в Украине

Останемся у разбитого корыта: военный эксперт назвал единственный способ избежать судьбы Армении в Украине
02:13 Сегодня Телеграф Фото: facebook - 93-тя ОМБр Холодний Яр

Нынешняя обстановка во властных кругах может привести к тому, что судьба Украины будет решаться за закрытыми дверьми переговоров между Россией и США.

Такое мнение в интервью «Телеграфу» озвучил военный эксперт Олег Жданов.

«Если Вашингтон начнет договариваться с Москвой по вопросам безопасности, в частности сохранение НАТО и определенных сфер влияния, то Украина может быть предметом переговоров», - сказал он.

Жданов не исключает, что политика президента Владимира Зеленского приведет к тому, что наша страна «останется у разбитого корыта».

По мнению эксперта, избежать незавидной судьбы Украина может с помощью других важных игроков – Великобритании и Турции. Он отметил, что Анкара «заинтересована в отрыве Украины от России и решении геополитических вопросов в распределении рынков сбыта на евроазиатском направлении».

Простое ожидание помощи ни к чему не приведет. По словам Жданова, Украина должна пытаться привлечь глобальных игроков и предлагать свои пути решения проблем.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов.

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Все по теме:

Азербайджан, Карабах, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Олег Жданов..

Автор:

Телеграф
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