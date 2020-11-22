"Почти рождественское чудо": падение маленькой девочки из окна чуть не обернулось трагедией (видео)

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Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В России шестилетняя девочка выпала с окна четвертого этажа, но мягко "шлепнулась" в сугроб. 

Видео невероятного происшествия появилось в Телеграм-канале Baza.

"В Томске шестилетняя девочка выпала из окна дома – с 4-го этажа, но не разбилась, а мягко приземлилась в снежный сугроб", - сказано в сообщении. 

На кадрах видно, что шокированная произошедшим девочка самостоятельно выкарабкалась из снега и побежала обратно домой. 

Однако по сообщениям местных СМИ, родители ребенка все же отвезли ее в больницу с подозрением на перелом. 

Как сообщалось ранее, в Курской области, во время попытки достать людей из застрявшего лифта, тот сорвался вниз, из-за чего одна женщина попала в реанимацию. 

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Россия, Томск, Снег.

Автор:

Телеграф
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