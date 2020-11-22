"Почти рождественское чудо": падение маленькой девочки из окна чуть не обернулось трагедией (видео)

В России шестилетняя девочка выпала с окна четвертого этажа, но мягко "шлепнулась" в сугроб.
Видео невероятного происшествия появилось в Телеграм-канале Baza.
"В Томске шестилетняя девочка выпала из окна дома – с 4-го этажа, но не разбилась, а мягко приземлилась в снежный сугроб", - сказано в сообщении.
На кадрах видно, что шокированная произошедшим девочка самостоятельно выкарабкалась из снега и побежала обратно домой.
Однако по сообщениям местных СМИ, родители ребенка все же отвезли ее в больницу с подозрением на перелом.
Как сообщалось ранее, в Курской области, во время попытки достать людей из застрявшего лифта, тот сорвался вниз, из-за чего одна женщина попала в реанимацию.