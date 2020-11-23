Путин потерял адекватность и бредит: эксперт объяснил, как США недооценили угрозу Кремля

Барак Обама скорее всего не понимает "игру" президента РФ Владимира Путина и угрозу, исходящего от его режима. Ситуацию 21-го века, он пытается оценить в показателях 20-го.

Такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман.

По его словам, Обама назвал Путина в своих мемуарах криминальным "боссом на районе, только с ядерным оружием и вето в Совете безопасности ООН", необоснованно претендующим на роль лидера сверхдержавы, потому что у РФ нет "масштабной сети союзников и баз, которые позволяют Соединенным Штатам проецировать свою военную мощь на весь мир", а ее экономика "меньше, чем у Италии, Канады и Бразилии".

"В традиционных холодных и "горячих" войнах, действительно, все решала военная и экономическая мощь, наличие союзников, привлекательность идей. Именно это и обеспечило победу Антигитлеровской коалиции во Второй Мировой и Запада в Холодной войне. Однако нынешняя гибридная война ведется в новом информационном обществе и совсем по другим правилам. Здесь все решают не танки, самолеты, военные базы и даже не экономика и технологии, а эффективные информационно-политические инструменты разложения противника изнутри", - отметил эксперт.

Он уверен, что Обама, вероятно не до конца понимал опасность ситуации, когда был у власти (возможно это помогло Трампу безнаказанно воспользоваться кремлевской помощью). "Судя по всему, в полной мере он этого не понимает и сейчас", - подчеркнул он.

В то же время Путина можно считать "провинциальным боссом мафии". Проблема в том, что "этот босс" давно потерял адекватность и "бредит мировым господством". "У него, конечно, ничего не получится. Но дров наломать и крови пролить он может еще немало", - считает Эйдман.

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