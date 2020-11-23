Армения обвинила Баку в наступлении и срыве договора в Карабахе (карта)

По состоянию на 23 ноября ВС Азербайджана вынуждают жителей села Бердашен Мартунинского района Арцаха вопреки мирному соглашению сдать гранатовые сады, в то время как граждане сопротивляются.

Об этом сообщила жительница этого же села Сусанна Овсепян в Фейсбуке, передают в Телеграм-канале Karabakh Records.

По предварительным данным, село Бердашен находится в Мартунинском районе, 6 сел из которого должны перейти под контроль Азербайджана, согласно подписанному документу. Но Бердашен в этом списке не числится, а следовательно действия ВС Азербайджана идут вразрез с условиями прекращения боевых действий в Арцахе.

Таким образом, сейчас жители Бердашена сами пытаются не пустить азербайджанских военных на свои территории.

Последняя карта "миротворцев" в Нагорном Карабахе:

Стоит отметить, что 14 ноября миротворческие войска РФ разместили пост №9 в селе Бердашен (Каракенд).

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