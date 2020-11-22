"Миротворцы" Путина укрепили под флагом России новый населенный пункт в Карабахе (фото и карта)

Российские "миротворцы" развернули новую позицию в Армении.

Согласно данным Телеграм-канала WarGonzo речь идет о селе Тех.

"Российские пограничники развернули позиции в Техе", - говорится в сообщении.

Село Тех расположено в восточной части Сюнкинской области Армении, по данным на 2011 год там проживало около 2,5 тысяч человек. Площадь населенного пункта составляет около 39 км².

Таким образом, по состоянию на 21 ноября позиции российских сил в регионе выглядят следующим образом:

Примечательно, что впервые российские войска возле Теха были замечены еще в конце октября, во время активной фазы боевых действий.

Как сообщалось ранее, Россия начала вводить "миротворцев" в Карабах сразу же после объявления режима прекращения огня 10 ноября.

По состоянию на 19 ноября, там насчитывалось около двух тысяч военнослужащих РФ.