Отставки, голодовки, взрывы и ремонты: что происходит в Карабахе 24 ноября

Хотя военные действия в Нагорном Карабахе и прекратились но там отнюдь "неспокойно".

Так, армянская пресса пестрит заголовками об громких отставках высокопоставленных чиновников.

Накануне, стало известно, что Министр экономики Армении Тигран Хачатрян написал заявление об увольнении. И это уже шестой министр, который подал в отставку, с момента начала военных действий в НКР.

Также ходили слухи и об отставке министра юстиции Рустама Бадасяна. Но в Минюсте Армении опровергли эту информацию.

Политический кризис Армении затронул и судьей Конституционного суда.

Бывший судья Конституционного суда Армении Ким Балаян намерен начать голодовку. Манукян объявил голодовку, обвиняя премьер-министра Армении Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов в карабахском вопросе и требуя его отставки.





"Балаян решил сидеть у правительства до тех пор, пока его требования не будут выполнены. В противном случае он "присоединится к 5 тысячам солдат, отдавших свои жизни"", - говорится в сообщении.

Что касается Азербайджана, то там активно планируют "реанимировать" отвоеванные регионы Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился построить автомобильную дорогу соединяющую Ахмедбейли-Физули-Шуши. Планируется, что общая протяженность дороги составит 101,5 км. На её строительство выделено 50 млн манатов (около $29,5 млн. дол.).

Путинские "миротворцы", прибывшие в Карабах, приступили к разминированию территорий в Нагорном Карабахе, там где шли ожесточенные бои.