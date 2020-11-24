"Миротворцы" Путина в Карабахе установили постоянные наблюдательные посты: обновленная карта

На сайте Министерства обороны России по состоянию на 24 ноября появилась обновленная карта, на которой отмечены позиции российских "миротворцев".

Об этом сообщает сайт Минобороны.

На карте видно, что под контролем "миротворцев" остается ряд городов – в частности, стратегически важный Шуша, а также Гадрут, Физули, Джебраил, Кубатлы и Зангилан. Также можно отметить, что большинство временных наблюдательных постов изменилась постоянными.

Как сообщалось ранее, новая война в Карабахе длилась почти полтора месяца и завершилась в ночь на 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.

Согласно тексту соглашения, армянские войска должны покинуть территории Нагорного Карабаха, а присматривать за соблюдением режима прекращения огня будут российские миротворцы