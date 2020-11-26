"Люди жгут дома в безвыходном положении": в Армении показали свежую карту Карабаха

25 ноября под контроль Азербайджану переходят 181 населенный пункт в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.
Стоит отметить, что ранее власти Армении опубликовали предварительный список из 121 общин (городов и сел) на территории Карабаха, переходящего под контроль Азербайджана.
Таким образом передаются ряд населенных пунктов:
Карта населенных пунктов:
В то же время вице-спикер Армении Ваге Энфиаджян в парламенте Армении отметил, что не видит, где вообще государственные лица, которые должны реагировать на происходящее в рамках соглашения.
Также он подчеркнул, что пока обсуждается вопрос отмены военного положения, в районе Лачина выселяются армяне. Отчаявшиеся люди находятся в безвыходном положении и жгут свои дома
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