"Люди жгут дома в безвыходном положении": в Армении показали свежую карту Карабаха

25 ноября под контроль Азербайджану переходят 181 населенный пункт в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.

Стоит отметить, что ранее власти Армении опубликовали предварительный список из 121 общин (городов и сел) на территории Карабаха, переходящего под контроль Азербайджана.

Таким образом передаются ряд населенных пунктов:

52 - в Кашатагском районе,

16 - Шаумянском,

29 - Гадрутском,

8 - в Мартакертском,

8 - в Аскеранском,

6 - в Мартунинском.

Карта населенных пунктов:

В то же время вице-спикер Армении Ваге Энфиаджян в парламенте Армении отметил, что не видит, где вообще государственные лица, которые должны реагировать на происходящее в рамках соглашения.

Также он подчеркнул, что пока обсуждается вопрос отмены военного положения, в районе Лачина выселяются армяне. Отчаявшиеся люди находятся в безвыходном положении и жгут свои дома

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