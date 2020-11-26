Увозили даже надгробия: появилось новое видео, как армяне покидали Карабах

25 ноября ВС Азербайджара вошли в оставленный армянскими войсками Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. В то же время армяне сожгли свои дома перед тем, как покинуть этот район.

Об этом сообщил журналист Патрик Ланкастер, который работает на российских пропагандистов.

Отмечается, что беженцы забирали с собой даже надгробия.

Журналист также поделился видео с места событий, выложив его на YouTube.

Стоит напомнить, что 25 ноября азербайджанские военные полностью заняли Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе. Также в сети показали свежие карты Кельбаджарского района.

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