Военные Азербайджана заняли оставленный армянскими войсками район Карабаха: что там происходит (видео)

В среду, 25 ноября, вооруженные силы азербайджанской армии вошли в оставленный армянскими войсками Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Министерстве обороны республики Азербайджан.

Передача территории азербайджанской стороне предусмотрена соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Первоначально азербайджанцы должны были занять район еще 15 ноября, однако сроки были перенесены на десять суток.

Также в сети появились кадры, как ВС Азербайджана входили в Кельбаджарский район.

Новые видеокадры вхождения подразделений Азербайджанской Армии в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха:

Как выглядит Кельбаджарский район из космоса - снимки со спутника:

Стоит напомнить, что ранее покидающие Кельбаджарский район армянские войска взорвали за собой воинскую часть, чтобы та не досталась Азербайджану.

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