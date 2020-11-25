Военные Азербайджана заняли оставленный армянскими войсками район Карабаха: что там происходит (видео)

В среду, 25 ноября, вооруженные силы азербайджанской армии вошли в оставленный армянскими войсками Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщили в Министерстве обороны республики Азербайджан.
Передача территории азербайджанской стороне предусмотрена соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Первоначально азербайджанцы должны были занять район еще 15 ноября, однако сроки были перенесены на десять суток.
Также в сети появились кадры, как ВС Азербайджана входили в Кельбаджарский район.
Новые видеокадры вхождения подразделений Азербайджанской Армии в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха:
Как выглядит Кельбаджарский район из космоса - снимки со спутника:
Стоит напомнить, что ранее покидающие Кельбаджарский район армянские войска взорвали за собой воинскую часть, чтобы та не досталась Азербайджану.
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