В Карабахе подорвали воинскую часть: появилось видео, как армянские военные уходят из Кельбаджарского района

Покидающие Кельбаджарский район армянские войска взорвали за собой воинскую часть, чтобы та не досталась Азербайджану.

Кадры, на которых запечатлен взрыв, обнародованы в Телеграм-канале РИА.

"Армянские военные подорвали здания воинской части, покидая переходящий в полночь под контроль Азербайджана Кельбаджарский район", - сказано в подписи к видео.

Также в сети показали кадры того, как последние военнослужащие Армении покидают район.

Кельбаджарский район вернулся под контроль Азербайджана 10 ноября, после заключения трехстороннего соглашения между Баку, Ереваном и Москвой.

Напомним, в Армении после капитуляции в войне за Карабах проходят отставки топ-чиновников.

На сайте Министерства обороны России по состоянию на 24 ноября появилась обновленная карта, на которой отмечены позиции российских "миротворцев".