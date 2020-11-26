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Жириновский пригрозил разделом Украины: сеть обезкуражил план схватки России с Польшей и Германией (видео)

Жириновский пригрозил разделом Украины: сеть обезкуражил план схватки России с Польшей и Германией (видео)
22:05 Сегодня Телеграф

Скандальный российский политик Владимир Жириновский представил безумный план по разделению Украины между Евросоюзом и Россией.

Об этом он высказался на съезде партии ЛДПР.

По его сценарию Украина якобы нападет на Крым и Донбасс, и Россия выступит в их защиту, разгромит сначала украинскую армию, а потом и польскую, которая придет на помощь. После этого уже начнется схватка с Германией.

В фантазиях Жириновского сражения будут проходить на территории Украины, чтобы не вступать в конфронтацию с НАТО, и приведут к переговорам о разделе страны.

Западные районы, "Галиция", отойдет ЕС, в то время как остальные 80% страны получит Россия, - предлагает политик.

Смотрите его заявления на видео:

В сети люди взволнованы психическим состоянием Жириновского.

Некоторые преподают, что политик подхватил коронавирус и бредит из-за осложнений. Некоторые считают неадекватным и предлагают полечиться в "дурдоме".

Есть предположение даже, что Владимир Вольфович принимает наркотики, ведь поверить, что в здравом уме человек строит такие "планы", практически невозможно.

Напомним, что  ранее Жириновский довел латвийское радио до крупного штрафа.

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Все по теме:

Украина, Россия, Донбасс, Владимир Жириновский.

Автор:

Телеграф
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