Жириновский пригрозил разделом Украины: сеть обезкуражил план схватки России с Польшей и Германией (видео)

Скандальный российский политик Владимир Жириновский представил безумный план по разделению Украины между Евросоюзом и Россией.
Об этом он высказался на съезде партии ЛДПР.
По его сценарию Украина якобы нападет на Крым и Донбасс, и Россия выступит в их защиту, разгромит сначала украинскую армию, а потом и польскую, которая придет на помощь. После этого уже начнется схватка с Германией.
В фантазиях Жириновского сражения будут проходить на территории Украины, чтобы не вступать в конфронтацию с НАТО, и приведут к переговорам о разделе страны.
Западные районы, "Галиция", отойдет ЕС, в то время как остальные 80% страны получит Россия, - предлагает политик.
Смотрите его заявления на видео:
В сети люди взволнованы психическим состоянием Жириновского.
Некоторые преподают, что политик подхватил коронавирус и бредит из-за осложнений. Некоторые считают неадекватным и предлагают полечиться в "дурдоме".
Есть предположение даже, что Владимир Вольфович принимает наркотики, ведь поверить, что в здравом уме человек строит такие "планы", практически невозможно.
Напомним, что ранее Жириновский довел латвийское радио до крупного штрафа.