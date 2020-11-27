В России учитель отстреливался от недовольного оценками ученика: детали, фото и видео

В городе Нальчике Российской Федерации, 27 ноября девятиклассник напал на учителя за плохие оценки. Педагогу пришлось отстреливаться травматическим пистолетом.

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

"У ученика 9-го класса в лицее №2 в Нальчике был конфликт с учителем истории из-за учёбы. Как посчитал школьник, учитель придирался к нему и занижал оценки. Подросток подговорил двух друзей, пришёл в лицей и напал на учителя. Они начали избивать учителя. Тот, выхватил травматический пистолет и выстрелил в воздух", - говорится в сообщении.

Участники инцидента были доставлены в полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств потасовки.

Напомним, нелепый случай произошел сегодня 27 ноября в Оренбурге. Мужчина поджег в лифте легковоспламеняющуюся жидкость, в результате чего получил ожоги 30% тела.