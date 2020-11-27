"Будет беда": Лукашенко боится передать власть "незнакомому президенту"

Александр Лукашенко говорит, что более не будет "работать президентом Беларуси" после принятия новой конституции.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с коллективом одной из минских больниц, пишет DW.

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - сказал он.

В то же время он отметил, что не хотел бы оставлять Беларусь с действующей конституцией, так как в случае передачи поста "незнакомому президенту" "будет беда".

Он отметил, что Беларусь, Россия и Казахстан имеют конституцию, в которой от действия президента зависит почти все.

"С этой точки зрения, понимая, что, не дай Бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее. (...) Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не рухнула", - отмечает Лукашенко.

Он убежден, что в новом документе должны быть скорректированы полномочия президента.

Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты. Тогда ЦИК страны заявила, что Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, оппозиция заявила о фальсификациях и объявила о начале мирного протеста.

Напомним, на днях Лукашенко встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.