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"Будет беда": Лукашенко боится передать власть "незнакомому президенту"

"Будет беда": Лукашенко боится передать власть "незнакомому президенту"
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко говорит, что более не будет "работать президентом Беларуси" после принятия новой конституции.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с коллективом одной из минских больниц, пишет DW

"Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду", - сказал он. 

В то же время он отметил, что не хотел бы оставлять Беларусь с действующей конституцией, так как в случае передачи поста "незнакомому президенту" "будет беда".

Он отметил, что Беларусь, Россия и Казахстан имеют конституцию, в которой от действия президента зависит почти все.

"С этой точки зрения, понимая, что, не дай Бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее. (...) Да, надо нам создать новую конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не рухнула", - отмечает Лукашенко. 

Он убежден, что в новом документе должны быть скорректированы полномочия президента. 

Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты. Тогда ЦИК страны заявила, что Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, оппозиция заявила о фальсификациях и объявила о начале мирного протеста. 

Напомним, на днях Лукашенко встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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