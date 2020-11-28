В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)

Разрушенный Нагорный Карабах постепенно возвращается к мирной жизни. Одна из разрушенных школ Степанакерта, была восстановлена и дети смогли вернутся к учебному процессу.

Фото с места событий утром 28 ноября опубликовали в отчете "миротворцев" на сайте Минобороны России.

Работа школы была прервана из-за начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

В отчете говорится, что Российские "миротворцы" восстановили подачу электричества и теплоснабжения, проверили прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и привезли необходимые для учебы канцтовары и книги.

На фото видно, как возле входа у школу вывесили флаг Российской Федерации с надписью "Спасибо России". За столами у детей есть флаги НКР и РФ.

Напомним, ранее сообщалось что Российская Федерация вместе с миротворцами перебрасывает в Нагорный Карабах реактивные системы залпового огня "Грады".