Скачать
Суббота, 28.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Уже более 12 тысяч летальных случаев: Украина третий день кряду бьет рекорды коронавируса
Уже более 12 тысяч летальных случаев: Украина третий день кряду бьет рекорды коронавируса
Сразу в девяти областях Украины за сутки подскочило число новых случаев и смертей от коронавируса
Сразу в девяти областях Украины за сутки подскочило число новых случаев и смертей от коронавируса
"Это не укладывается в голове": alyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (видео)
"Это не укладывается в голове": alyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (видео)
Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство
Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство

В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)

В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф

Разрушенный Нагорный Карабах постепенно возвращается к мирной жизни. Одна из разрушенных школ Степанакерта, была восстановлена и дети смогли вернутся к учебному процессу.

Фото с места событий утром 28 ноября опубликовали в отчете "миротворцев" на сайте Минобороны России.

Работа школы была прервана из-за начала боевых действий в Нагорном Карабахе. 

В отчете говорится, что Российские "миротворцы" восстановили подачу электричества и теплоснабжения, проверили прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и привезли необходимые для учебы канцтовары и книги.

Путинские "миротворцы" в Карабахе вмиг могут стать оккупантами: на Западе выступили с предупреждением

На фото видно, как возле входа у школу вывесили флаг Российской Федерации с надписью "Спасибо России". За столами у детей есть флаги НКР и РФ.

Напомним, ранее сообщалось что Российская Федерация вместе с миротворцами перебрасывает в Нагорный Карабах реактивные системы залпового огня  "Грады".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нагорный Карабах, Миротворцы, Карабах, Российская Федерация, Степанакерт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз
02 Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу
03 Украину накрыло густым туманом: завораживающие фото и видео ночных городов в конце осени
04 В Киеве три автомобиля и автобус не поделили дорогу (фото, видео)
05 Итоги дня 27 ноября: возможные даты введения локдауна и отсрочка повышения "минималки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правда ли локдаун может &quot;свести в ноль&quot; COVID-19 в Украине
Правда ли локдаун может "свести в ноль" COVID-19 в Украине
На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт
На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт
В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)
В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)
В сети раскрыли имя победителя шоу &quot;Холостячка&quot;
В сети раскрыли имя победителя шоу "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь