Скачать
Суббота, 28.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Уже более 12 тысяч летальных случаев: Украина третий день кряду бьет рекорды коронавируса
Уже более 12 тысяч летальных случаев: Украина третий день кряду бьет рекорды коронавируса
Сразу в девяти областях Украины за сутки подскочило число новых случаев и смертей от коронавируса
Сразу в девяти областях Украины за сутки подскочило число новых случаев и смертей от коронавируса
"Это не укладывается в голове": alyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (видео)
"Это не укладывается в голове": alyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (видео)
Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство
Уезжает из России? Известный критик Путина Виктор Шендерович оформляет второе гражданство

В одной из экс-республик СССР предложили серьезный шаг против "русского мира"

В одной из экс-республик СССР предложили серьезный шаг против "русского мира"
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Правительство Кыргызстана хочет лишить русский язык статуса официального. 

По сообщениям местных СМИ, предложение внес член конституционного совещания Садирдин Торалиев.

Чиновник, предлагает оставить статус государственного языка только кыргызскому. В стране, считает он, нужно создавать условия для развития кыргызского языка, иначе в будущем он может просто исчезнуть.

Пока что все находится на стадии обсуждения, а по его окончании планируется провести референдум.

Как иностранцы коверкают русский язык (Фотогалерея)

Добавим что защита "русского мира" была в среди числа предлогов вторжения России в Украину, а "ущемление" русскоговорящих, - одна из самых популярных тем фейковой кремлевской пропаганды про Украину.

Напомним, что около 46% приходится на долю русского языка на телеканалах Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кыргызстан, Русский язык, Официальный.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Журналистка купила в магазине АТБ банку оливок, но внутри ее ждал неприятный сюрприз
02 Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу
03 Украину накрыло густым туманом: завораживающие фото и видео ночных городов в конце осени
04 Стрельба на Позняках переполошила Киев с самого утра: последствия попали на фото и видео
05 В Киеве три автомобиля и автобус не поделили дорогу (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы страдают от новой схемы мошенников в Telegram
Украинцы страдают от новой схемы мошенников в Telegram
На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт
На месте провала грузовика под землю в Киеве только постелили новый асфальт
В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)
В разрушенную боями школу в Нагорном Карабахе вернулись дети (фото)
В сети раскрыли имя победителя шоу &quot;Холостячка&quot;
В сети раскрыли имя победителя шоу "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь