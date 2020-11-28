В одной из экс-республик СССР предложили серьезный шаг против "русского мира"

Правительство Кыргызстана хочет лишить русский язык статуса официального.

По сообщениям местных СМИ, предложение внес член конституционного совещания Садирдин Торалиев.

Чиновник, предлагает оставить статус государственного языка только кыргызскому. В стране, считает он, нужно создавать условия для развития кыргызского языка, иначе в будущем он может просто исчезнуть.

Пока что все находится на стадии обсуждения, а по его окончании планируется провести референдум.

Добавим что защита "русского мира" была в среди числа предлогов вторжения России в Украину, а "ущемление" русскоговорящих, - одна из самых популярных тем фейковой кремлевской пропаганды про Украину.

Напомним, что около 46% приходится на долю русского языка на телеканалах Украины.