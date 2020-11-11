Русский язык подавил украинский на популярных каналах - обзор укрТВ за 2020 год

В Украине с каждым днем во все большее количество украинских телеканалов проникает русский язык. Так, по состоянию на 10 ноября около 46% приходится на долю русского языка на телеканалах Украины.

Об этом сообщили в аналитическом обзоре "Положение украинского языка в Украине в 2020 году" движения "Пространство свободы".

Были отслежены речи 6 самых популярных национальных украинских телеканалов в конце октября 2020 (с 18:00 до 22:00 в четверг, 29 октября, и с 12:00 до 16:00 в субботу, 31 октября). Мониторинг длился 48 часов.

Таким образом, за это время активисты получили такие данные: на украинском языке программы шли 19 часов 40 минут (41% времени), программы на украинском и на русском языке - 6:00 15 минут (13% времени), программы на русском языке - 22 часов 05 минут (46% времени ).

Два года назад, в 2018 году, доля программ на украинском языке составляла 64%, а на русском - 7%.

В 2019 году вещания на украинском составило 39%, а на русском - 27%.

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