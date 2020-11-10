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"Локдаун" - что значит главное слово 2020 года

"Локдаун" - что значит главное слово 2020 года
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) или режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Специалисты выбрали именно это слово, поскольку такой опыт «объединил миллиарды людей во всем мире». Лексикографы насчитали более 250 тысяч случаев употребления слова «локдаун» в 2020 году, по сравнению с четырьями тысячами употреблений в минувшем году.

«Локдаун – ограничительные меры, направленные на сдерживание, которые принимали власти всего мира для снижения распространения COVID-19, – назван словом 2020 года Collins», – сообщает сайт словаря.

Согласно словарному определению, «локдаун» – это существительное, которое обозначает «введение жестких ограничений на совершение поездок, взаимодействие в обществе и на доступ к общественным местам».

В список претендентов на звание «слово года» вошли и другие слова и выражения, связанные с пандемией: «коронавирус», «работник специальности, отнесенной к разряду жизненно важных для функционирования общества» (key worker), «принудительный неоплачиваемый отпуск» (furlough), «дистанцирование» и глагол «самоизолироваться». При этом в перечне оказались и слова другого типа, например, тиктокер – активный пользователь соцсети TikTok.

Ранее толковый словарь английского языка назвал фразу climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием 2019 года.

Отметим, что в Лондоне уже сложилась критическая ситуация с коронавирусом. Из-за жестких ограничений, улицы города полностью опустели.

Напомним, в Минздраве заявили, что с 14-15 ноября в Украине начнут вводить карантин выходного дня, хотя эффективнее был бы полный локдаун на три недели.

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Слово года, Коронавирус, Collins English Dictionary, Covid-19, Локдаун, lockdown.

Автор:

Телеграф
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