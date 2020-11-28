В России от коронавируса умерла целая семья - выжил только новорожденный малыш

В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции умерла вся семья новорождённого мальчика.

Об этом со ссылкой на "Фонтанку" пишет "Радио Свобода".

Как известно, первым в семье заболел и умер в больнице дедушка мальчика. Спустя несколько дней были госпитализированы его жена и 36-летняя дочь, которая находилась на позднем сроке беременности. Женщина была помещена в реанимацию, подключена к аппратау ИВЛ. Вскоре она скончалась, но врачам удалось сохранить жизнь младенца. Спустя несколько дней в другой больнице умерла и бабушка.

Отец ребёнка неизвестен.

В Санкт-Петербурге органы опеки будут решать судьбу ребенка.

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