Лачинский район спустя 28 лет вернулся под контроль Азербайджана: что сейчас происходит в Карабахе (фото, видео)

Вечером 30 ноября военные силы Азербайджана наконец вошли в Лачинский район. Спустя 28 лет он вернулся под контроль Баку.

Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана, передают в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.

А тем временем, саперы из подразделений ВС Турции занимаются разминированием территорий, ранее перешедших под контроль Баку.

В Минобороны Турции отмечают, что саперные группы будут не только расчищать территории от мин, но и проведут учения для военнослужащих армии Азербайджана.

По состоянию с 14 ноября и до 1 декабря "миротворцы" РФ обеспечивали возвращение в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе более 26 тысяч беженцев.

Карта Азербайджана, Нагорного Карабаха:

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