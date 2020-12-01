Задушил 25 пенсионерок: в России поймали серийного маньяка

В первый день зимы в Казани задержали убийцу по кличке "Поволжский маньяк", задушившего 25 пожилых женщин.
Об этом сообщает местное издание KazanFirst.
Отмечается, что им оказался 38-летний Радик Тагиров.
Наводка на маньяка, которого не могли поймать несколько лет, поступила из федерального центра.
"Вину признает, плачет", - сообщил источник изданию.
Согласно данным расследования, первое убийство мужчина совершил еще в 2011 году. Он нападал на женщин не только в Татарстане, но и в соседних регионах Поволжья, за что и получил свою кличку.
Предполагается, что задержанный убил от 25 до 32 женщин.