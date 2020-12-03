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В непризнанной "республике" показали нетипичные фото Карабаха

В непризнанной "республике" показали нетипичные фото Карабаха
04:41 Сегодня Телеграф Фото: telegram Сурен Сарумян

Представитель армии непризнанного Арцаха и фотограф Сурен Сарумян показал Нагорный Карабах на фотоснимках с неожиданной стороны.

Сурен ведет свой блог в Telegram. У него уже более 6 тысяч подписчиков на канале.

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"Военный минимализм", - так сам автор характеризовал свой стиль работы. В основном, все фотографии черно-белые, лишь изредка можно увидеть цветное изображение.

На канале Сарумяна есть цикл фотографий, посвященный войне и разрухе, настигшим Нагорный Карабах.

"Мой племянник Арег любит ходить с нами на охоту. Естественно, он не сидит на месте, а все время играет, бежит куда-то, занимается своими делами здорового мальчика. Ветка куста, контровый свет и модель- неугомонный Арег, сделали возможным получить этот снимок, в котором, на мой взгляд, отражена  отчаянная абсурдность жизни", - так фотограф подписал снимок.

На фото, дети катаются на створках ворот церкви Гадрута. "Двор церкви-любимое место игры детворы. Они очень любопытны по отношению к новым лицам в их старинном городке", - говорит автор фото.

"Грозное небо Гадрута.  Фото сделано пару лет назад по дороге в село Плетанц".

На фото, два одиноких дерева в долине Аракса.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Карабах, Сурен Сарумян.

Автор:

Телеграф
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