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Азербайджан заявил о потерях в заповедниках Карабаха: видео, как они выглядели

Азербайджан заявил о потерях в заповедниках Карабаха: видео, как они выглядели
13:23 Сегодня Телеграф

В Азербайджане хотят привлечь международных экспертов для оценки урона, нанесенного Лачинскому району армянской стороной. Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о временном перемирии, согласно которому этот и другие районы возвращаться Азербайджану. 

Об заявила представитель Минэкологии Арзу Самедова.

По ее словам, на территории района расположены два природный заповедника, которые пострадали за время оккупации. 

Заповедник "Гарагёль", учрежденный в 1987 году, расположен в окрестностях одноименного озера.

"А на территории заповедника-заказника, созданного в 1961 году, прежде росли грабовые деревья, липы, клены, водились краснокнижные безоаровые козы, европейские косули, наджибский олень, бурый медведь и белохвостые олени", - добавила она.

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Отметим, что Лачинский район - административно-территориальная единица Азербайджанской Республики, который 18 мая 1992  был оккупирован Вооруженными Силами Республики Армения, а 1 декабря 2020  район был возвращен. На видео видно, как заповедники о которых идет речь выглядели раньше. 

 

Кроме того, Минобороны России обновило карту "миротворческоих операции" по состоянию на 1 декабря. Это последняя карта после передачи района:

Напомним, что вечером 30 ноября военные силы Азербайджана наконец вошли в Лачинский район. Спустя 28 лет он вернулся под контроль Баку.

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Баку, РФ, Ереван.

Автор:

Телеграф
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