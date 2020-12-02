Выгнал из дома "чтобы не воняла": новые подробности смерти девушки на стриме

2 декабря во время прямого эфира блогера Стаса Reeflay умерла его девушка. Перед этим он выгнал ее из дома, что и могло стать причиной смерти.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

По данным следователей, блогер выгнал девушку из дома, "чтобы она не воняла".

Со слов мужчины, девушка страдала от кишечного заболевания, поэтому он решил наказать ее, отправив на улицу.

Валентина просила пустить ее обратно, говорила, что сильно замерзла, но парень дверь так и не открыл.

Когда он решил проверить ее спустя несколько часов, Валентина уже была без сознания. Вскоре она скончалась, по предварительным данным, от сильного переохлаждения организма.

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