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Среда, 02.12.2020
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Низы не хотят, верхи не могут: Лукашенко заявил об угрозе захвата Беларуси, не забыв о протестах

Низы не хотят, верхи не могут: Лукашенко заявил об угрозе захвата Беларуси, не забыв о протестах
17:57 Сегодня Телеграф фото: БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что в НАТО создают объединение для захвата западных земель Беларуси.

Об этом пишет Белта.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", - уверен он.

Как рассказал Лукашенко, Запад давно хочет "создать санитарный пояс между ЕС и Россией". По его мнению, это именно те цели, которые Западу "после распада Союза, в середине 90-х не удалось реализовать".

"События в Беларуси - это трамплин для давления на Российскую Федерацию", - уверен самопровозглашенный глава Беларуси.

Также Лукашенко говоря о протестах, которые развернулись по всей стране, назвал их не революцией, а мятежом.

"Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, - это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж, - утверждает он.

Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются протесты. Тогда ЦИК страны заявила, что Лукашенко получил более 80% голосов избирателей, оппозиция заявила о фальсификациях и объявила о начале мирного протеста. 

Как сообщалось ранее, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская не думает, что Кремль прибегнет к военному вторжению в ее страну. 

 

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НАТО, Протесты, Александр Лукашенко, захваты..

Автор:

Телеграф
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