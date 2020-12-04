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Сказочная атмосфера заснеженного Норильска попала на фото

Сказочная атмосфера заснеженного Норильска попала на фото
03:41 Сегодня Телеграф Фото: Вконтакте

В Норильске снегопад не прекращается уже две недели. За прошедшие выходные выпала двойная норма снега. Штормовое предупреждение, объявленное ещё вечером в воскресенье продолжится и в четверг. Синоптики опять прогнозируют снег, метель и ветер с порывами до 27 м/с.

В социальной сети "Вконтакте" сообщества делятся фотографиями: Норильчане, Норильск Not TODAY, Типичный Норильск, Норильск NEWS и Красноярск - наш город.

Жители города откапывают свои машины, огромные сугробы, заметенные снегом дорожные знаки.

На кадрах видно, что снег покрывает автомобили практически по крышу. На одном ролике житель Норильска, вероятно откопав свой автомобиль, лопатой прокладывает выезд из двора в толще снега.

За последние дни ноября в Норильске на севере Красноярского края РФ, выпало почти 200% осадков от месячной нормы. Из-за циклона город превратился в один большой сугроб - замело автомобили, дороги, остановки и даже первые этажи зданий.

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Все по теме:

Россия, Погода, Непогода, Снег, Осадки, Норильск, Снегопад.

Автор:

Телеграф
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