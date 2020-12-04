Россиянка выбросила из окна 2-месячного ребенка своей подруги

В России в Новой Москве произошло ЧП: женщина выбросила из окна 2-месячного младенца своей подруги. От полученных травм ребенок погиб.

Об этом сообщили в Фейсбук-группе "Mash".

Согласно предварительным данным, женщина пришла в гости к знакомой в районе Солнцево-Парк. И в тот момент, когда мать ребенка отвлеклась, предположительно выкинула малыша с 13 этажа.

На данный момент, мать погибшей девочки находится в шоке, ей вызвали скорую помощь.

В то же время 30-летнюю виновницу трагедии задержала полиция, ей предъявлено подозрение в убийстве.

Остальные детали инцидента еще выясняют полицейские.

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