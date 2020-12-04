Нашли только фрагменты тел на пожарище: в Подмосковье жестоко расправились над семьей (видео)

В подмосковном Волоколамске неизвестные убили 16-летнюю девушку и ее родителей.

Как сообщают российские СМИ, убийство произошло на одном из участков СНТ "Малахит".

Журналисты сообщают, что семье позвонили неизвестные и сообщили, что их загородный дом сгорел. Все трое отправились в СНТ, после чего перестали выходить на связь.

Спустя несколько дней, согласно заявлению Следственного комитета, "фрагменты их тел" нашли в том же доме.

Помимо того, неизвестные сожгли их машину. По сообщениях в СМИ, на кузове обнаружены пулевые отверстия.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и полицейские. Причины смерти троих человек выясняются.

Как сообщалось ранее, в Новой Москве из окна 13-го этажа женщина выбросила двухмесячного младенца своей подруги.