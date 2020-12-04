Нашли только фрагменты тел на пожарище: в Подмосковье жестоко расправились над семьей (видео)

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Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В подмосковном Волоколамске неизвестные убили 16-летнюю девушку и ее родителей. 

Как сообщают российские СМИ, убийство произошло на одном из участков СНТ "Малахит". 

Журналисты сообщают, что семье позвонили неизвестные и сообщили, что их загородный дом сгорел. Все трое отправились в СНТ, после чего перестали выходить на связь.

Спустя несколько дней, согласно заявлению Следственного комитета, "фрагменты их тел" нашли в том же доме. 

Помимо того, неизвестные сожгли их машину. По сообщениях в СМИ, на кузове обнаружены пулевые отверстия. 

Сейчас на месте трагедии работают следователи и полицейские. Причины смерти троих человек выясняются.

Как сообщалось ранее, в Новой Москве из окна 13-го этажа женщина выбросила двухмесячного младенца своей подруги.

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Москва, Россия, Волоколамск.

Автор:

Телеграф
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