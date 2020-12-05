Стало известно, какие "деликатные проблемы" Путина будет решать Чубайс

Президент России Владимир Путин назначил уволенного из "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

В Кремле не раскрывают деталей того, чем будет заниматься на новой должности Чубайс, отмечают только то, что он не будет при этом госслужащим или сотрудником администрации президента.

Российский финансист Слава Рабинович решил приоткрыть занавес этой таинственной должности.

По его мнению, спецпредставитель президента по связям с международными организациями займется вопросом отравления российского оппозиционера Алексея Навального, урегулированием скандала со сбитым Боингом, по которому продолжается судебный процесс в Гааге, а также иском акционеров ЮКОСа (суд в Нидерландах с иском на 57 млрд долларов).

Кроме того, Чубайс будет разруливать санкционные проблемы, в частности Акт Магнитского, недавно подписанный Дональдом Трампом Акт Родченкова и грядущие санкции из администрации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Рабинович назвал Чубайса доморощенным "мистером Вульфом, специалистом по решению деликатных проблем, или иначе решальщиком для бандита, которого сам поставил на это место 20 лет назад".