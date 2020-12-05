Генерал предупредил возможные новые "трюки" Кремля в Украине и Карабахе

Россия заметно укрепилась в Беларуси и на Кавказе, после чего может обострить ситуацию как в Украине, так и в Нагорном Карабахе.

Об этом отставной генерал-лейтенант, бывший топ-чиновник Генштаба ВС Украины Игорь Романенко рассказал в интервью "Телеграфу".

По его мнению, последние события ставят новые вызовы перед всеми участниками геополитической игры России, в частности, - перед странами НАТО и Украиной.

На данный момент Россия практически взяла под контроль Армению, укрепились ее позиции в Грузии и Беларуси, и вскоре там вероятны большие изменения: Александра Лукашенко и Николу Пашиняна могут заменить более лояльные к президенту РФ Владимиру Путину политики.

"Всё это, безусловно, усиливает напряжение. В том числе в Украине. Ведь любое укрепление России – удар по нам. Особенно, если это происходит в государстве, с которым мы граничим", - подчеркивает Романенко.

Более того, по его мнению, "игры" с миротворцами, которых Россия ввела в Нагорный Карабах, могут вылиться в полноценную военную операцию.

"На такие трюки Кремль – мастер", - резюмирует генерал.

Подробный анализ ситуации читайте в интервью Романенко "Телеграфа": России всегда мало! Опыт Армении и Беларуси показал новую опасность для Украины, - генерал.