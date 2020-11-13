"Миротворцы" Путина завезли в Карабах танки и "Грады" (видео)

В пятницу 13 ноября, в Степанакерт прибыл российский батальон военных в рамках миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. В сети показали кадры военной техники, которую завези в Карабах "миротворцы" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армении.

Там же выложили видео со спецтехникой РФ.

По предварительным данным, штаб контингента будет располагаться в Степанакерте. Десять наблюдательных постов планируют развернуть вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

Видео на котором показано, как по лачинской дороге движутся установки "Град" под российским флагом.







Стоит напомнить, что ранее в связи с недавней капитуляцией Армении в войне за Карабах жители НКР оказались недовольны таким решением власти и пошли на крайние меры и начав сжигать собственные дома.

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