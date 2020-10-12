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Лукашенко понял, что рассчитывать не на что: ситуацию в Беларуси связали с Карабахом

Лукашенко понял, что рассчитывать не на что: ситуацию в Беларуси связали с Карабахом
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф Александр Лукашенко (фото - vkurier.by)
Путин оставил без денег и поддержки как союзника в Беларуси, так и Армению.

Поведение президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне протестов может быть вызвано разочарованием в российском лидере Владимире Путине.

Так на своей странице в Фейсбук высказался российский журналист и публицист Олег Кашин.

Отмечается, что сейчас Путин в очередной раз перестал появляться публично, и если раньше его исчезновения вызывали волнения и самые разные предположения, то сейчас их уже воспринимают спокойно.

В числе прочих к лидеру РФ вероятно не может дозвониться и Лукашенко.

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Кашин подчеркнул, что если белорусский президент действительно пожертвовал государственным суверенитетом за сохранение места у власти, то его поведение сейчас вызывает вопросы, ибо Кремль бы никогда не разрешил бы такие действия.

Но его можно объяснить, если допустить, что два месяца назад Лукашенко "продал свою родину Путину", но не получил взамен ни денег, ни поддержки, ни сил для разгона митингов - только пропагандистов и списание долга, который возвращать и так никто не собирался. Так, теперь президенту самому приходится "приводить Беларусь к миру".

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Кроме того, дело может быть за Нагорный Карабах, где Россия никак не поддержала на деле союзника в лице Армении.

"Лукашенко увидел, как Путин оказывает союзническую помощь Армении (никак) и понял, что и ему ни на что рассчитывать не придется. А может – он что-то такое о Путине узнал. Например, дату его ухода", - добавил Кашин.

Как писал "Телеграф", ранее военный эксперт Алексей Арестович назвал три сценария развития событий в Карабахе.

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Беларусь, Армения, РФ, Карабах, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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