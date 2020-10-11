Визит Лукашенко в СИЗО: двух участников встречи освободили

Двое членов инициативной группы Виктора Бабарико изменили меру пресечения. Они покинули СИЗО.

Речь идет о бизнесмене Юрии Воскресенском и директоре компании "Пандадок" Дмитрии Рабцевиче.

Информация об их освобождении была озвучена во время "Главного эфира" на телеканале "Беларусь 1".

Что касается самого Бабарико, то его адвокат не располагает информацией о его освобождении.

"Пока ничего не известно. Мы только вернулись из суда два дня назад, где нам отказали в изменении меры, сейчас заявили ходатайство органу расследования об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. Ответа пока не было, поскольку сроки еще не подошли. Может, вышло что, но мне об этом не известно ничего", — сообщил РБК Александр Пыльченко.

Как сообщалось ранее, 11 октября Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико.

Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.