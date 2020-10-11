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Визит Лукашенко в СИЗО: двух участников встречи освободили

Визит Лукашенко в СИЗО: двух участников встречи освободили
Обновлено 22:25 Вс, 11 Октябрь 2020 Телеграф
Двое членов инициативной группы Виктора Бабарико изменили меру пресечения. Они покинули СИЗО.

Речь идет о бизнесмене Юрии Воскресенском и директоре компании "Пандадок" Дмитрии Рабцевиче. 

Информация об их освобождении была озвучена во время "Главного эфира" на телеканале "Беларусь 1". 

Что касается самого Бабарико, то его адвокат не располагает информацией о его освобождении. 

"Пока ничего не известно. Мы только вернулись из суда два дня назад, где нам отказали в изменении меры, сейчас заявили ходатайство органу расследования об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде. Ответа пока не было, поскольку сроки еще не подошли. Может, вышло что, но мне об этом не известно ничего", — сообщил РБК Александр Пыльченко.

Как сообщалось ранее, 11 октября Лукашенко провел несколько часов в СИЗО, где содержится Бабарико. 

Российский аналитик считает, что это - сделка в рамках договорённости президента РФ Владимира Путина и Лукашенко о транзите власти в Беларуси.

Тем временем, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые за 4 месяца смогла поговорить с мужем Сергеем.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико.

Автор:

Телеграф
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