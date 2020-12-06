Взрываются фейерверки: на складе пиротехники в Ростове вспыхнул пожар (видео)

В Ростове-на-Дону (Россия) Новый год начался раньше обычного из-за того, что сотни фейерверков - популярное развлечение в это время – самопроизвольно взмыли в небо из-за пожара на складе пиротехники в воскресенье, 6 декабря.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Че по Ростову".

По словам жителей близлежащих домов, их разбудили громкие хлопки – оказалось, что это один за другим взрываются салюты.

Известно, что пожар начался в 06.30 утра на складе, расположенном на рынке "Классик" на Малом кольце, 3. Огонь успел распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Также загорелось двухэтажное здание, поделенное на три секции.

Кроме того, как сообщили в местном МЧС, к 8 утра площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщал "Телеграф", на фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.