Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк
Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк
Памятник Каденюку на кладбище в Киеве вызвал неоднозначную реакцию украинцев
Памятник Каденюку на кладбище в Киеве вызвал неоднозначную реакцию украинцев
"Безмерное испытание": Time назвал 2020-й год худшим в современной истории
Time назвал 2020-й год худшим в современной истории
Взрываются фейерверки: на складе пиротехники в Ростове вспыхнул пожар (видео)
Взрываются фейерверки: на складе пиротехники в Ростове вспыхнул пожар (видео)

Взрываются фейерверки: на складе пиротехники в Ростове вспыхнул пожар (видео)

Взрываются фейерверки: на складе пиротехники в Ростове вспыхнул пожар (видео)
08:10 Сегодня Телеграф фото: МЧС РФ

В Ростове-на-Дону (Россия) Новый год начался раньше обычного из-за того, что сотни фейерверков - популярное развлечение в это время – самопроизвольно взмыли в небо из-за пожара на складе пиротехники в воскресенье, 6 декабря.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Че по Ростову".

По словам жителей близлежащих домов, их разбудили громкие хлопки – оказалось, что это один за другим взрываются салюты.

Известно, что пожар начался в 06.30 утра на складе, расположенном  на рынке "Классик" на Малом кольце, 3. Огонь успел распространиться на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Также загорелось двухэтажное здание, поделенное на три секции.

Кроме того, как сообщили в местном МЧС, к 8 утра площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров.

 Как сообщал "Телеграф", на фабрике елочных украшений под Киевом нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожары, Россия, Видео, Ростов-на-Дону, Фейерверки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
02 Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
03 Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
04 Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)
05 Украина вступит в НАТО до 2030 года? Министр обороны прояснил ближайшие шаги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине 11,5 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине 11,5 тысяч новых случаев COVID-19
Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
Никакого бункера нет: в Москве рассказали, где Путин прятался от коронавируса
Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты
Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты
Оскандалившийся Потап показал, как подготовил дом в Рождеству (фото, видео)
Оскандалившийся Потап показал, как подготовил дом в Рождеству (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь