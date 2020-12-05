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Деньги не пахнут? На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных (видео)

Деньги не пахнут? На фабрике под Киевом делают новогодние украшения для российских военных (видео)
05:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

На фабрике елочных украшений под Киевом якобы нашли игрушки, которые делают на Новый год для российских военных.

Соответствующее видео обнародовано в профиле "Блудный сыч" в Твиттер. 

"Деньги не пахнут... На Клавдиевской фабрике ёлочных игрушек, что под Киевом, изготавливают игрушки для российской армии с соответствующей символикой", - сказано в подписи. 

На ролике видно, что в ящиках действительно белые игрушки с надписями "Армия России", а женщина за станком начинает возмущаться, кто разрешил снимать видео.

Клавдиевская фабрика елочных украшений находится в Клавдиево-Тарасово в Бородянском районе Киевской области, в 50 км от города Киев. 

Согласно данным с официального сайта, игрушки поставляются не только на украинский рынок, но и в Германию, Швейцарию, Австрию, Францию, Италию, Литву, Латвию, США и Грузию. Про Россию там ничего не сказано.

Как сообщалось ранее, дети-ромы ограбили старушку в Киеве, но попались на горячем. 

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Киев, Россия, Игрушки.

Автор:

Телеграф
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