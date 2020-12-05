Всплыли интересные факты про оскандалившуюся фабрику елочных игрушек под Киевом

На "Фабрике елочных игрушек" под Киевом обнаружили украшения, которые делают на Новый год для российских военных. Однако выяснилось, что ассортимент для россиян гораздо шире.

Оказывается, в России масштабно продают елочные игрушки "Клавдиево", и сайт по их продаже практически идентичен официальному сайту Клавдиевской фабрики.

Если сравнить домены .com и .ru "Фабрики елочных игрушек в Клавдиево", то можно заметить интересные отличия.

К примеру, на домене .ru главный офис фабрики расположен в г. Москва, а филиал - в Тюмени. В числе прочего покупателям предлагают нанести фирменную символику на украшения.

На .com адрес главного офиса заявлен в Киеве, филиал - в Харькове, упоминается экспорт в десяток разных стран, в числе которых нет РФ. При этом логотипы сайтов идентичны. Продаваемые товары тоже имеют сходство.

После вчерашнего скандала многие ожидали официального ответа фабрики на обвинения. Одна из пользовательниц Facebook попросила объяснить, почему на фабрике работники разрисовывают шарики звездами и подписывают их "армия России", на что получила ироничные ухмылки от представителей фабрики.

Ей ответили, что игрушки не для поставок в Россию, но куда и для чего их делают, не сказали.

Вскоре эти комментарии были удалены, однако часть переписки успели заскринить.

Остальные же вопросы остались без ответа: